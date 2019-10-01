Югорская прокуратура заблокировала видео с записью издевательств над котятами

В Югре прокуратура заблокировала страницы в интернете, на которых было выложено видео издевательств над котятами. Ролики были обнаружены сразу в нескольких соцсетях, – сообщили «Новому Дню» в надзорном ведомстве.

Ханты-Мансийская межрайонная прокуратура в ходе мониторинга сети «Интернет» выявила интернет-ресурс, на котором в свободном доступе имелась информация о способах жестокого обращения с животными.

Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещено распространение информации.

«Статьей 245 УК РФ установлена уголовная ответственность за жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, а равно из хулиганских побуждений или из корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье. Поэтому межрайонный прокурор обратился в Центральный районный суд Тюмени с заявлением о признании этой информации запрещенной к распространению на территории РФ», – сказали в прокуратуре Югры.

В настоящее время доступ к сайту заблокирован. Поисками живодеров займется полиция.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 01.10.19

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