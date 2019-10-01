В Сургуте закончилась проверка после драки шестиклассниц на уроке физкультуры

В Сургуте завершилась внутренняя проверка по факту драки между двумя шестиклассницами. Инцидент произошел 20 сентября на уроке физкультуры в школе №31.

Несмотря на то, что одна из участниц драки была госпитализирована, сегодня в Департаменте образования администрации города заявляют, что девочки просто «в единичном порядке толкнули друг друга».

«Эту информацию подтвердили остальные школьники. Таким образом, обе девочки нарушили внутренний распорядок учащихся», – рассказала заместитель директора департамента образования Сургута Лилия Соловей. По ее словам, конфликт произошел на последних минутах урока. Все случилось молниеносно, ничего этому не предшествовало, на предыдущем уроке девочки вели себя дружелюбно.

Для того чтобы установить причины конфликта между шестиклассницами специалисты опросили учеников, которые были в спортивном зале и видели, как развивалась ситуация. Пояснения по факту произошедшего дали директор, классный руководитель и учитель физкультуры, – сообщается на сайте мэрии Сургута.

Акт по итогам проверки уже готов, его передали директору школы. В документе прописаны меры, которые необходимо предпринять. Например, будет откорректирован план воспитательной работы, чтобы избежать повторения конфликта. Решение о мерах взыскания в отношении учителя физкультуры примет директор образовательного учреждения.

Напомним, одна из школьниц после драки была госпитализирована. Мать пострадавшей девочки обратилась с заявлением в прокуратуру, в котором заявила, что травля ее ребенка длится не первый год, – сообщала «Комсомольская правда-Югра». По словам женщины, одноклассница била ее дочь по голове, ногам и надавала пощечин. При этом учитель физкультуры в ситуацию не вмешался.

В ответ, мать второй участницы драки заявила, что конфликт произошел, потому что пострадавшая девочка ударила ее дочь по ноге – в то место, где совсем недавно был перелом.

Сургут, служба информации

Сургут. Другие новости 01.10.19

Югорская прокуратура заблокировала видео с записью издевательств над котятами. / В Курганской области смертельное ДТП: погибли жители ХМАО и Челябинской области (ФОТО). / В Югре осудят юношу, который обворовал машину через окно. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»