Югорским младенцам будут дарить шкатулку с деньгами

Власти ХМАО 3 октября утвердят порядок предоставления карты «Расту в Югре». С 1 января 2020 года каждый рожденный в округе младенец будет получать подарок – шкатулку с мультиконтентной пластиковой картой с QR-кодом для онлайн активации.

«При онлайн активации карты на счет одного из родителей (законных представителей) зачисляются денежные средства в сумме 20 тыс. рублей», – говорится в постановлении, подписанном первым заместителем губернатора Югры Геннадием Бухтиным.

Подарок будет вручаться одному из родителей на основании свидетельства о рождении ребенка. Онлайн активацию карты можно осуществить при помощи

программы-сканера QR-кода, установленной на мобильном устройстве, мобильного приложения «Госуслуги Югры» или с помощью федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

При активации карты надо указать фамилию, имя, отчество и дату рождения ребенка, номер актовой записи о рождении, реквизиты банковского счета родителя. После этого деньги будут перечислены.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 01.10.19

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