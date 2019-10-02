В СУ СК ХМАО ждут нового полковника

В паблике появилась информация о том, что следственное управление следственного комитета по ХМАО возглавил полковник юстиции Михаил Мокшин. Указ президента РФ Владимира Путина об этом опубликован в телеграмм-канале ВЧК-ОГПУ в среду, 2 октября 2019 года. Сам документ датирован 30 сентября 2019 года. До этого дня г-н Мокшин занимал пост в СУ СК Камчатского края.

Согласно официальной биографии, г-н Мокшин родился 1 февраля 1974 года в Тульской области. В 1997 году окончил юридический факультет Воронежского государственного университета. Там он и начинал строить карьеру. Награжден медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, «За заслуги», «За безупречную службу» III степени.

В СУ СК ХМАО нет руководителя больше года. Бывший глава этой структуры Анвар Ахмедзянов потерял пост в августе 2018 года. Обязанности главы ведомства исполнял первый зам главы СУ СК ХМАО Дмитрий Шерман. А сейчас на сайте структуры и.о. начальника управления значится Виталий Кузнецов.

Получить комментарии в пресс-службе ведомства о достоверности неофициальной информации о назначении пока не удалось.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 02.10.19

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