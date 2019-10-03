Власти Югры вливают в свое ипотечное агентство почти 3 млрд рублей

Ипотечное агентство Югры увеличивает свой уставный капитал до 7 млрд 874 млн рублей. Это будет сделано путем размещения 2 707 286 084 дополнительных акций, каждая стоимостью в 1 рубль.

Обыкновенные бездокументарные акции будут размещены по закрытой подписке, покупателем выступит Департамент по управлению государственным имуществом ХМАО.

Соответствующие решения будут приняты на внеочередном собрании Ипотечного агентства Югры 4 октября 2019 года, – сообщили в правительстве округа.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 03.10.19

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