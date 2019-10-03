Городам Югры выделили деньги на «хотелки» избирателей окружных депутатов

Власти Югры выделят из резервного фонда окружного правительства на финансирование наказов избирателей депутатам думы ХМАО в четвертом квартале 2019 года.

Общая сумма народных наказов весьма скромная – всего 20,6 млн рублей на весь округ.

Распределят бюджетные ассигнования следующим образом. Департамент социального развития ХМАО получит 40 тыс. рублей, Депобразования – 703,8 тыс. рублей, Депздрав – 2,2 млн рублей. Почти 350 тысяч уйдет в Службу по делам архивов округа.

Из муниципалитетов больше всего денег получат Урай (3 млн руб.), Пыть-Ях (1,6 млн руб.), Нижневартовск (1,4 млн руб.), Нефтеюганск (1,2 млн руб.). На исполнение наказов жителей Советского района направят 1,8 млн рублей, чуть больше миллиона получат Березовский и Кондинский районы.

Меньше всех – всего 100 тыс. рублей достанется жителям Белоярского района.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 03.10.19

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