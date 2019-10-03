Пьяный югорчанин ночью перепугал полицию

Пьяный житель Сургутского района перепугал полицейских. Ночью 16 сентября помощник оперативного дежурного ОП-3 ОМВД России по Сургутскому району в поселке Солнечный увидел по камере наружного наблюдения, что по территории отдела бродит неизвестный.

К подозрительному гражданину выдвинулся экипаж ППС. Разговор с полицией мужчине не понравился – он достал предмет схожий с пистолетом и направил в сторону патрульных.

«Дослав патрон в патронник, он сообщил, что будет стрелять, – рассказали в УМВД по ХМАО. – Забежав за автомобиль, сотрудники неоднократно предупредили о намерении применить оружие, но злоумышленник не реагировал, кричал, что будет стрелять».

В итоге сотрудником ППС был произведен предупредительный выстрел в воздух, после чего мужчина отбросил в сторону пневматический пистолет, и был задержан.

Дебоширом оказался пьяный житель поселка Барсово 1992 года рождения. Ранее он не попадал в поле зрения полиции. Объяснить причины своего поступка задержанный не смог.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Мужчину пока оставили на свободе, он под подпиской о невыезде.

Сургутский район, служба информации

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