В Когалыме мужчина сжег квартиру вместе с асоциальными соседями

Житель Когалыма из личной неприязни к соседям, ведущим асоциальный образ жизни, поджог их квартиру. ЧП произошло рано утром 30 сентября 2019 года. В помещении находились двое мужчин, один из них погиб, отравившись окисью углерода. Второй – хозяин квартиры – был найден живым и госпитализирован. Его жизнь вне опасности.

Стоит отметить, что 29-летний поджигатель сам был нетрезв. С места преступления он скрылся.

Было возбуждено уголовное дело, по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом). Мужчина задержан и помещен под стражу.

Когалым, служба информации

Когалым. Другие новости 03.10.19

Пьяный югорчанин ночью перепугал полицию. / В ХМАО, где чиновники не знают о запрете на вылов муксуна, к столу губернатора Комаровой заказали блюда из этой рыбы. / Городам Югры выделили деньги на «хотелки» избирателей окружных депутатов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»