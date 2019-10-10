Пиромана, спалившего семь жилых домов в Югре, задержали в Краснодаре

В Югре силовики задержали мужчину, подозреваемого в серии поджогов многоквартирных домов и автомобиля в поселке Пойковский.

С февраля по сентябрь 2019 года огнем были полностью уничтожены два жилых дома на 48 и 16 квартир. Своего имущества лишились 157 человек, сейчас часть жильцов размещены в маневренном фонде поселка, часть – проживают у родственников.

«Еще пять домов выгорели частично и в настоящее время восстановлены. Предварительный ущерб от действий злоумышленника составляет не менее 10 млн рублей. Благодаря грамотным действиям сотрудников правоохранительных органов по эвакуации людей, среди которых было 50 несовершеннолетних, жертв удалось избежать», – рассказали в УМВД по ХМАО.

Следователями возбуждено 8 уголовных дел по ст.167 УК РФ, которые будут соединены в одно производство. Подозреваемый в поджогах пытался скрыться, но был снят с поезда сотрудниками полиции на станции Краснодар.

Сейчас мужчина доставлен в Нефтеюганский район, он сообщил, что в момент поджога находился в состоянии алкогольного опьянения.

Нефтеюганский район, служба информации

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