Югорского чиновника поймали на фальшивом дипломе

Администрация города Пыть-Яха (ХМАО) лишилась одного из своих сотрудников. Суд удовлетворил требование окружной прокуратуры и отменил решение о назначении на должность чиновника с фальшивым дипломом.

По информации пресс-службы надзорного ведомства, прокуратура Пыть-Яха обратилась в суд с иском к ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет имени К.Л. Хутагурова», ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет», Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, администрации муниципального образования и муниципальному служащему, в котором потребовала признать недействительными выданные документы о высшем профессиональном образовании.

Поводом стали результаты проверки, установившей, что муниципальный служащий не обучался в Северо-Осетинском государственном университете, не является его выпускником и диплом об образовании ему не выдавался. Учитывая, что у чиновника отсутствовало первое высшее образование, необходимое для поступления на муниципальную службу, последующие дипломы о повышении уровня его образования также являются недействительными.

Прокурор в суде доказал недействительность выданных дипломов. Суд удовлетворил иск надзорного ведомства и обязал выпускника возвратить выданные документы, вузы – аннулировать дипломы, администрацию муниципального образования – отменить распоряжение о назначении гражданина на муниципальную должность.

С решением суда об удовлетворении заявленных прокурором требований согласился суд округа, апелляционную жалобу гражданина отклонил.

Пыть-Ях, служба информации

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