За неделю в ХМАО горели десятки объектов: есть погибшие, сотни были эвакуированы

За минувшую неделю, с 7 по 13 октября, на территории Ханты-Мансийского автономного округа было зарегистрировано 32 пожара, на которых спасены 2 человека и более 300 эвакуированы. Об этом сообщает пресс-служба окружного МЧС.

По данным ведомства, объектами возгораний в большинстве случаев стали бани, хозяйственные постройки, объекты жилого сектора.

Основные причины бытовых пожаров – нарушения, связанные с эксплуатацией электрооборудования, неосторожное обращение с огнем. От огня пострадали 2 транспортных средства и 22 строения. Травмы получили 2 человека.

Пожарно-спасательные подразделения 27 раз выезжали для оказания помощи при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Спасен 1 человек.

Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому округу напоминает, что необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. «Не оставляйте без присмотра топящиеся печи и включённые электроприборы, не перегружайте электропроводку, включая одновременно несколько мощных бытовых приборов, не используйте самодельные обогреватели и другие электроприборы кустарного производства. Будьте осторожны при использовании открытых источников огня. Не бросайте зажженные спички и непотушенные сигареты в мусор, исключите курение в постели», – говорится в официальном сообщении.

Ханты-Мансийск, служба информации

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