В Югре за мздоимство осудили очередную сотрудницу Росреестра

Очередная сотрудница сургутского Росреестра была осуждена за коррупционную деятельность. Ранее к нескольким годам лишения свободы была приговорена ее коллега.

По данным пресс-служба СУ СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, доказательства, собранные следователями следственного отдела по городу Сургут, признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшей сотруднице Росреестра. Женщина признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 290 УК РФ «Получение взяток, посредничество во взяточничестве».

По версии следствия, в разные периоды 2016-2018 гг. подсудимая, а также ее коллега, работавшие в Сургутском отделе Росреестра, систематически получали взятки за сокращение сроков принятия документов, сроков проведения правовых экспертиз и регистрации прав на недвижимость и сделок с ним в пользу третьих лиц. В роли взяткодателей выступали индивидуальные предприниматели и риелторы, осуществлявшие коммерческую деятельность в сфере купли-продажи недвижимости на территории города Сургута и Сургутского района.

Приговором суда подсудимая признана виновной в совершении инкриминируемых преступлений. С учетом смягчающих обстоятельств ей назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года со штрафом в размере 300 тысяч рублей с лишением права занимать должности на государственной службе в системе органов исполнительной власти, связанные с осуществлением функций представителя власти сроком на 3 года.

Ранее к наказанию в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также штрафу в размере 250 тысяч рублей была осуждена коллега подсудимой. По решению суда исполнение наказания отсрочено до достижения ребенком подсудимой 14-летнего возраста.

Кроме этого, осуждены двое взяткодателей. С учетом обстоятельств дела и роли каждого в совершении преступлений, одному из них назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно со штрафом в размере 600 тысяч рублей, второму – в виде исправительных работ сроком на 1 год с 10% доходом в пользу государства.

Уголовные дела в отношении еще одного взяткодателя и посредника в передаче взяток в настоящее время находятся на судебном рассмотрении.

Сургут, служба информации

Сургут. Другие новости 14.10.19

За неделю в ХМАО горели десятки объектов: есть погибшие, сотни были эвакуированы. / Югорского чиновника поймали на фальшивом дипломе. / Югорские спасатели нашли тело одного из троих пропавших рыбаков. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»