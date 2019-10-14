Власти ХМАО усилят контроль за оборотом дорогостоящих лекарств

Власти Ханты-Мансийского автономного округа намерены усилить контроль за оборотом дорогостоящих медикаментов. В автономном округе пациенты – участники государственной программы «7 высокозатратных нозологий» будут получать дорогостоящие лекарственные препараты в упаковках со специальным кодом.

По информации пресс-служба думы ХМАО-Югры, депутат думы Югры, региональный координатор партийного проекта «Здоровое будущее» Николай Ташланов сообщил, что в октябре в стране заработала система обязательной маркировки лекарств, предназначенных для лечения по программе «7 высокозатратных нозологий» (7ВЗН), закупаемых на средства федерального бюджета. Программа существует более десяти лет, и, начиная с 2019 года, к изначальным семи нозологиям были добавлены препараты для лечения ещё пяти редких заболеваний.

В Югре больных, страдающих редкими заболеваниями, для лечения которых необходимы дорогие лекарства, включённые в госпрограмму 7ВЗН насчитывается 1962 человека, включая 202 ребенка. На сегодняшний день пациенты данной категории уже получили лекарственных препаратов на сумму свыше 431,5 млн рублей. В данную сумму также входят финансовые средства, направляемые региональным бюджетом, – 11,8 млн рублей.

Он также отметил, что введение обязательной маркировки позволит гарантировать подлинность лекарств и осуществлять полную прослеживаемость от производства до выдачи потребителю в аптеке.

Депутат Ташланов добавил, что на сегодняшний день, по данным департамента здравоохранения Югры, округ полностью готов к отпуску медикаментов для больных ВЗН через систему мониторинга движения лекарственных препаратов в полном объеме. Весь цикл отработан многолетней практикой – врачи выписывают пациентам рецепты, которые затем направляются в автономное учреждение Югры «Региональный аптечный склад», обеспечивающий лекарствами ВЗН жителей округа.

Партийный проект «Здоровое будущее» направлен на получение гражданами качественной и доступной медицинской помощи, обеспечение дальнейшего совершенствования системы высокотехнологичной медицинской помощи, усиление пропаганды здорового образа жизни. Одним из основных направлений проекта, является дальнейшее развитие системы амбулаторных и стационарных детских медицинских организаций, целенаправленное развитие системы школьной медицины, сохранение здоровья детского населения.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 14.10.19

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