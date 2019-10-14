Детей коренных малочисленных народов Югры отправят отдыхать на Алтай

Детей коренных малочисленных народов Севера из ХМАО-Югры отправят отдыхать на Алтай. Соответствующее соглашение было достигнуто в ходе визита представителей общественной организации «Спасение Югры» в Туручакский район республики Алтай.

Также стороны договорились взаимодействовать в сфере туризма, спорта и культуры. Как сообщает пресс-служба югорской думы, в поездке со стороны ХМАО приняли участие общественники «Спасения Югры» Алексей Хатанзеев из Саранпауля и Ефим Тайбин из Сургутского района, вице-президент организации Степан Кечимов, депутат региональной думы Александр Новьюхов, представители исполнительных органов государственной власти автономного округа.

Помимо Турачксого участники визита посетили еще 5 районов, где проживают коренные малочисленные народы Алтая, национальные поселения Кебезень, Артыбаш, Шебалино, озеро Телецкое, оленеводческое и козоводческое хозяйство, священное место – Калбак-Таш (петроглифы). Мероприятие было организовано в рамках реализации межрегионального эколого-просветительского проекта «От истока к устью».

Так что участники проекта встретились за круглым столом на тему «Вопросы устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации», где рассказали об основных этапах проекта «От истока к устью», его географии и механизмах реализации, обменялись опытом и законодательными практиками с представителями Государственного Собрания Республики Алтай.

«Два наших региона объединяет одна река. Истоки Оби находятся именно в Республике Алтай. Нам может быть полезен опыт коллег в сфере животноводства, туризма и сбора дикоросов. С другой стороны, Югра для Республики Алтай может стать перспективным рынком сбыта сельскохозяйственной продукции, такой как мёд, мясная продукция», – заявил по итогам поездки Александр Новьюхов и отметил ежегодно возрастающий туристический поток югорчан в республику Алтай.

Напомним, что республика Алтай – территория компактного проживания коренных малочисленных народов – кумандинцев, челканцев, тубаларов, теленгитов.

Ханты-Мансийск, служба информации

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