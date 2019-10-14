В правительстве Югры объявили конкурс на должность главы департамента соцразвития

Департамент государственной гражданской службы и кадровой политики Ханты-Мансийского автономного округа объявил прием документов от кандидатов на должность директора департамента социального развития Югры.

Пор данным пресс-службы окружного правительства, заявки будут принимать в рабочие дни с 15 по 28 октября включительно.

В пресс-службе отметили, что основой процедуры отбора кандидатов на руководящую должность органа исполнительной власти является оценка их профессиональных качеств и квалификации.

«Кроме лидерских качеств и управленческого опыта претенденты должны обладать эмпатией, умением слышать людей, доносить свои мысли и аргументы, потребностью приносить пользу. Требуются знания работы в отрасли, специфики. Одним из важных документов, который представляют кандидаты помимо заявления, документов, подтверждающих квалификацию, образование является программа действия руководителя отрасли. С видением основных проблем, подходами по решению, стратегическим развитием. Через год после назначения эту программу уже действующий директор будет защищать на заседании общественного совета как итог своей деятельности», – сказала директор департамента государственной службы и кадровой политики Югры Ирина Астапенко.

Так, кандидатам предстоит пройти несколько ступеней отбора: проверку соответствия формальным квалификационным требованиям (уровень образования, стаж работы); оценку личностного и профессионального потенциала; общественную оценку с участием профессиональных сообществ и общественности; экспертную оценку.

Информация о порядке проведения отбора, перечне документов, необходимых для участия в отборе, а также место и время приема документов размещены на сайте департамента государственной гражданской службы и кадровой политики автономного округа.

Заявки кандидатов с приложением необходимого перечня документов можно направлять следующими способами:

– по электронной почте в адрес сотрудников, осуществляющих прием документов (Петрова Оксана Ивановна (PetrovaOI@admhmao.ru), Слинкина Ирина Александровна (SlinkinaIA@admhmao.ru);

– по почте или лично в департамент государственной гражданской службы и кадровой политики Югры (628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31, каб.104).

Ханты-Мансийск, служба информации

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