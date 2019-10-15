Оппозиция югорской думы намерена устроить налоговый баттл парламентскому большинству: «Есть у нас серьезные разногласия»

Представители оппозиционных фракций в думе Ханты-Мансийского автономного округа намерены в ходе завтрашнего заседания выступить против ряда поправок в местное налоговое законодательство. Об этом беседе с корреспондентом «Нового Дня» сообщил глава фракции ЛДПР в думе Югры Виктор Сысун.

Напомним, ряд поправок в налоговое законодательство автономного округа предполагается внести в соответствии с изменениями в Налоговый кодекс РФ, а также с основными направлениями налоговой, бюджетной и долговой политики Югры на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

По словам Сысуна, большая часть поправок приводит региональное законодательство в соответствие с федеральным, и оппозиционеры не видят особого смысла выступать на местном уровне против инициатив госдумских коллег. Вместе с тем, что касается налоговых новаций югорского разлива, то тут либерал-демократы намерены противодействовать мнению парламентского большинства.

«У нас выработана определенная позиция в отношении налоговых ставок для определенных юридических лиц. Это касается транспортного налога, и, к примеру, налога на имущество. Так что здесь мы выступим с критикой этих поправок. Здесь есть у нас серьезные разногласия (с мнением большинства – прим. ред.)», – заявил Сысун.

Остается добавить, что, по данным думского комитета по бюджету, финансам и налоговой политике, в рамках новаций в Югре планируется снижение ставки по транспортному налогу для физических лиц в отношении воздушных судов, являющихся единичными экземплярами воздушных судов авиации общего назначения, используемых для оказания содействия социально ориентированным некоммерческим организациям.

Освобождаются от уплаты транспортного налога родители (усыновители), воспитывающие ребёнка-инвалида, на один зарегистрированный на одного из них легковой автомобиль с мощностью двигателя до 250 лошадиных сил включительно.

Также освобождаются от уплаты транспортного налога в размере 20% от суммы налога легковые автомобили, использующие природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, электромобили и гибридные транспортные средства, независимо от мощности двигателя. Данная льгота устанавливается в целях снижения выбросов веществ в окружающую среду и повышения экономической эффективности использования топливных ресурсов.

В соответствии с действующим законом, пониженная ставка в размере 5% установлена для организаций и индивидуальных предпринимателей, по налогоплательщикам, у которых объектом налогообложения являются доходы и основными видами экономической деятельности которых являются виды деятельности по 18 группам. В целях развития предпринимательской инициативы в сфере IT-индустрии, дополнительно устанавливается пониженная ставка налога ещё по 3 видам экономической деятельности: в сфере телекоммуникаций; в области информационных технологий; в разработке компьютерного программного обеспечения, консультационных услугах в данной области и других сопутствующих услугах.

Освобождаются от уплаты налога организации, заключившие концессионные соглашения или соглашения о государственно-частном партнёрстве, в отношении объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта и социального обслуживания населения, находящихся в границах территории автономного округа.

В отношении инвестиционных проектов, предусматривающих строительство объектов социальной инфраструктуры, увеличивается срок действия льготы (полное освобождение от уплаты налога) с 3 до 5 лет, аналогично инвестиционным проектам в сфере разделения и извлечения фракций из нефтяного (попутного) газа.

Устанавливается налоговая льгота в виде пониженной ставки на 7 процентных пунктов для организаций – участников региональных инвестиционных проектов. Ставка налога снижена до максимального размера, установленного Налоговым кодексом.

В целях стимулирования привлечения квалифицированной рабочей силы с 2020 года устанавливается коэффициент 2,262 (на 2019 год коэффициент был установлен 2,142). Коэффициенты применяются для исчисления налога на доходы физических лиц для иностранных граждан, работающих по найму у физических лиц, в целях приближения их налоговой нагрузки к нагрузке российских граждан (поступления по данному виду платежей составляют ежегодно около 700 млн. рублей). Согласно финансово-экономическому обоснованию, увеличение коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда в автономном округе, приведёт к поступлению дополнительных доходов ежегодно в размере 229 млн. рублей.

Ханты-Мансийск, служба информации

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