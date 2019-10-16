Дума ХМАО устроила трепку правительству Югры: отвечать придется губернатору Комаровой

Депутаты думы Ханты-Мансийского автономного округа устроили на сегодняшнем заседании настоящую трепку исполнительной власти региона. Представители трех думских фракций поставили перед правительством довольно жесткие и нелицеприятные вопросы – как развивается и как на самом деле должен развиваться округ.

Представители ЛДПР пытались выяснить, с чем связан крайне неблагоприятный прогноз динамики роста ВРП. «Как известно, ситуация в экономике субъекта Российской Федерации напрямую влияет на качество жизни населения, проживающего на этой территории. Из года в год правительства и законодательные собрания субъектов РФ стремятся создать базу для дальнейшего устойчивого роста экономики регионов. Результаты такой деятельности можно оценить на основании прогноза социально-экономического развития на ближайшие годы. Согласно оценке министерства экономического развития РФ Югра в соответствии с прогнозом социально-экономического развития России на период до 2024 года является одним из субъектов с наихудшим прогнозом динамики роста валового регионального продукта (занимает 84 место из 85 субъектов), а некоторые из экспертов отмечают, что роста может и не быть. Какие ошибки, допущенные правительством автономного округа при создании базы устойчивого роста экономики Югры, привели к незначительному росту или его отсутствию в соответствии с прогнозом социально-экономического развития согласно оценке профильного министерства?», – интересуются либерал-демократы.

Вопрос от КПРФ также был связан с экономикой региона: «Какие меры принимаются правительством автономного округа с целью диверсификации экономики Югры, какие ресурсы привлекаются для решения этой задачи и какие результаты достигнуты? В частности, какие производственные предприятия, не связанные с добычей, транспортировкой и переработкой углеводородного сырья, были созданы в Югре в 2019 году и будут созданы в ближайшие пять лет».

Справделивороссы обратились к вопросу обеспечения жителей Югры чистой водой. «Ранее из бюджета автономного округа были выделены средства на создание и реконструкцию системы водоснабжения и водоотведения в муниципальных образованиях автономного округа, однако силами муниципальных образований вопрос очистки воды и стоков не решён. В какие сроки и при помощи каких финансовых и правовых инструментов будут решены вопросы снабжения всего населения автономного округа чистой водой, а также строительства и реконструкции объектов водоотведения?».

Свой вопрос к правительству сформулировали даже «единороссы», но, разумеется, без прямых претензий к исполнительной власти: «Президент России В.В. Путин провёл 20 августа и 2 октября 2019 года совещания по вопросу модернизации первичного звена здравоохранения, на которых отметил важность данного вопроса для каждого жителя Российской Федерации. Основными темами обсуждения стали модернизация первичного звена здравоохранения, в том числе доступность медицинской помощи для жителей малых населённых пунктов и отдалённых территорий, источники и объёмы финансирования региональных программ, совершенствование отраслевой системы оплаты труда медицинских работников. Каково текущее состояние первичного звена здравоохранения в Югре, и какие мероприятия запланированы для его модернизации?».

Отвечать на парламентскую критику придется главе региона Наталье Комаровой, и произойдет это, по-видимому, через пару месяцев. И будет достаточно интересно послушать – как губернатор углеводородного округа сможет объяснить прогнозируемое 84 место Югры (из 85) по развитию внутреннего регионального продукта.

«Отвечать на наши вопросы будет, видимо, губернатор. И согласно сложившейся практике это происходит обычно в отчете перед думой в конце года», – отметил в беседе с корреспондентом агентства глава фракции КПРФ в думе Югры Алексей Савинцев.

Ханты Мансийск, служба информации

Ханты Мансийск. Другие новости 15.10.19

Оппозиция югорской думы намерена устроить налоговый баттл парламентскому большинству: «Есть у нас серьезные разногласия». / В Ноябрьске в детском саду малышей заразили сальмонеллезом: «курицу привезли из Югры». / В Югре народным голосованием выбрали новый вариант герба (ЭСКИЗ). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»