Член избиркома Югры заявил, что партия власти готовит масштабные фальсификации на муниципальных выборах

Парламентское большинство в Ханты-Мансийском автономном округе готовит масштабные фальсификации на грядущих муниципальных выборах, которые пройдут в регионе в 2020 и 2021 годах. Об этом в беседе с корреспондентом «Нового Дня » сообщил представитель окружного избиркома Владимир Мирский.

Речь в данном случае идет о поправках в избирательное законодательство, которые региональная дума приняла на этой неделе. Среди всего прочего югорские депутаты внесли в электоральную практику еще и «вахтовую» новацию. То есть теперь человек, который внутри региона трудиться вахтовым методом, может голосовать не только по месту прописки, но и по месту работы, то есть в каком-то отдаленном поселке вахтовиков, и Мирский уверен, что голосовать трудящиеся будут достаточно организованным способом.

«Процессы в этих поселках, очевидно, управляемые и направляемые. Так что работодатель сможет обеспечить в случае необходимости «правильный» результат. А эта необходимость сто процентов есть. По ряду конкретных муниципалитетов у «Единой России» просто нет шансов, но десятки тысяч вахтовиков, которых направят «правильно» голосовать, смогут решить эту проблему», – отмечает Владимир Мирский.

В свою очередь лидер фракции КПРФ в думе Югры Алексей Савинцев подчеркнул, что практику «вахтового» голосования в регионе не так давно уже апробировали: «Когда предлагаемые поправки обсуждались на комитете по законодательству, вопросам государственной власти и местному самоуправлению (думы Югры – прим. редакции) я, выступая против данных поправок, привёл свежайший пример того, как 8 сентября 2019 года избиратель обратился в региональный избирком с заявлениями о нарушении его избирательных прав и факте фальсификации избирательных документов (фальсификации досрочного голосования за отсутствующего в территории выборов гражданина). Что должно произойти после такого обращения? Абсолютно точно, что в отношении лиц сфальсифицировавших досрочное голосование за избирателя, которого физически нет в территории, должно начаться уголовное преследование. До 4 лет лишения свободы грозит за такую фальсификацию. Но произошло обратное – под сторонним давлением избиратель отозвал свое заявление».

По словам Савинцева, соответствующая законодательная норма действует на федеральном уровне, но экстраполировать ее решением регионального руководства на уровень муниципальный – не корректно и противоречит сути и духу избирательного процесса. Югра сейчас единственный регион в стране, где решили внедрить эту»вахтовую» электоральную новацию.

«Для коммунистов очевидно, что принятая 16 октября 2019 года единороссовским большинством поправка будет на всю катушку применена, в первую очередь, на выборах в городе Покачи. Здесь кандидат от КПРФ Жалауддин Абдуразаков вчистую, с большим перевесом, выиграл на дополнительных выборах депутата окружной Думы, на всех избирательных участках. Парламентское большинство в нашем автономном округе понимает очевидный факт – выборы 2020 и, тем более 2021 года, они проиграют. Именно поэтому вход пошли самые вероломные методы достижения результата, позволяющие сохранить доминирование «Единой России». Сегодня депутаты от этой партии продавили очевидно недобросовестную поправку в законодательство о муниципальных выборах», – возмущается Савинцев.

Югра. Другие новости 17.10.19

Депутаты Ямала, ХМАО и Тюменской области обсудят выселение алкомаркетов из жилых домов. / Дума ХМАО устроила трепку правительству Югры: отвечать придется губернатору Комаровой. / Оппозиция югорской думы намерена устроить налоговый баттл парламентскому большинству: «Есть у нас серьезные разногласия». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»