Оппозиция в Югре готовит серию протестных акций во всех городах. Власти уже обеспокоились

Югорские либерал-демократы намерены провести серию протестных акций во всех городах Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом корреспонденту «Нового Дня» сообщил представитель регионального отделения ЛДПР в ХМАО Леонард Насибуллин.

По его словам, протестная активность связана с невозможностью выбирать глав городов и районов в округе путем прямого голосования. Практику по отработке защиты электоральных прав граждан для начала протестируют в Урае (пробные акции здесь уже прошли в конце прошлой недели), а затем экстраполируют этот опыт на все югорские м муниципалитеты.

«Прямым голосованием у нас в округе можно выбирать разве что глав сельских поселений, а на уровне городов и районов – везде какие-то фильтры. Вот и в Урае главу выбирают не горожане прямым голосованием, а депутаты местной думы. Понятно, что в думе большинство – это «ЕР», то есть в Урае главу будут назначать представители одной конкретной партии, а не большинство жителей», – негодует Насибуллин.

Он также рассказал, что отработка протестов в Урае посредством одиночных пикетов будет идти до конца октября. Затем опыт распространят на другие территории, параллельно представители фракции ЛДПР в региональном парламенте выступят с законодательной инициативой о возврате возможности жителям округа напрямую выбирать себе глав муниципалитетов. Если же коллеги по думе и администрация Югры проигнорируют инициативу либерал-демократов, то последуют обращения в российскую Госдуму и к президенту Владимиру Путину.

Впрочем, некоторая реакция со стороны властей уже последовала.

«Да, пошла реакция, так сказать, обратная связь. Представители урайской администрации уже с нами связались – просят, чтобы мы предупреждали о наших акциях. Им ведь надо соответствующие докладные в округ писать. Представители силовых ведомств обратились с той же просьбой. Посмотрим – насколько эта обратная связь даст положительный эффект в решении избирательного вопроса», – отметил Леонард Насибуллин.

Ханты-Мансийск, служба информации

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