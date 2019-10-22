В Югре мусоровоз врезался в детский садик – отказали тормоза (ФОТО)

В Ханты-Мансийске большегрузный автомобиль (мусоровоз местной коммунальной компании) въехал в здание детского садика «Елочка». Информация о наезде появилась на местной интернет-площадке «Типичный Ханты-Мансийск». В одном из первых видео женщина, которая сняла ДТП на телефон, сообщает, что пришла за ребенком и обнаружила такую картину, а другая женщина встревожено интересуется – «это у него что – бензин бежит?».

Ситуацию уже прокомментировали в окружном УМВД России. По данным пресс-службы ведомства, вчера во второй половине дня в дежурную часть МОМВД России «Ханты-Мансийский» поступило сообщение о том, что водитель грузового автомобиля «Мерседес» допустил съезд с дороги с последующим наездом на здание детского сада «Елочка».

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции восстановили картину произошедшего. Выяснилось, что водитель 1960 года рождения, сотрудник дорожно-эксплуатационного предприятия города не справился с управлением и совершил наезд на административное здание дошкольного учреждения. Причиной стала техническая неисправность тормозной системы. К счастью, в ДТП никто не пострадал.

Фото «Типичный Ханты-Мансийск»

Сотрудниками ГИБДД МОМВД России «Ханты-Мансийский» в отношении водителя большегруза составлены два административных протокола по ч. 2 ст. 12.5 КоАП РФ «Управление транспортным средством с заведомо неисправной тормозной системой» и ст. 12.33 КоАП РФ «Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений». В отношении должностного лица составлен материал по ч. 2 ст. 12.31 КоАП РФ «Выпуск на линию транспортного средства, имеющего неисправности, с которыми запрещена эксплуатация, или переоборудованного без соответствующего разрешения».

Ханты-Мансийск,, Служба информации

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