Жены сотрудников МВД Нефтеюганска бьют тревогу – мужей не пускают на «больничный по уходу за детьми» и грозят уволить

В Нефтеюганске жители пожаловались на гендерную несправедливость – якобы в системе МВД издали фактически секретный приказ о том, что мужчинам, которые трудятся в этом ведомстве, грозят санкции (вплоть до увольнения) за попытку уйти «на больничный по уходу за ребенком»

«Здравствуйте! У знакомых такая ситуация: муж работает в органах МВД, она в «нефтянке».... есть дети, которые имеют свойство болеть и они по очереди раньше ходили на больничный по уходу за ребенком... Так вот: сейчас ее супруг сказал, что мужчинам, работающим в органах запрещено ходить на больничный именно по уходу за ребенком (есть официальный приказ)... Т.е. работа мужа важна очень, а на работу мамы ..рать, извините ?? Мамы так же, как и отцы работают, зарабатывают, стремятся к росту и саморазвитию...у мам также есть руководство и определенные требования ! Почему такая несправедливость?? (Инфа 100%)», – пишет форумчанка с ресурса «Типичный Нефтеюганск», чьи орфография и пунктуация были сохранены.

Между тем, в пресс-службе регионального УМВД агентству сообщили, что ранее отслеживали подобные сообщения на различных интернет-площадках округа, но подобных нормативных актов на окружном уровне не издавалось. В свою очередь в службе по взаимодействию со СМИ федерального министерства не подтвердили «100 инфу» нефтеюганских форумчан. В ведомстве отметили, что в данном случае присутствует «неверная трактовка нашего законодательства» и посоветовали обратиться за более подробными разъяснениями в формате письменного запроса.

Стоит отметить, что вопрос об угрозе увольнения сотрудника МВД (мужчины) за намерение получения больничного для ухода за ребенком не раз за последние годы становился камнем преткновения в том числе и в судебных инстанциях. Согласно комментариям юристов, все происходит из-за путаницы понятий и ситуаций «отпуск по уходу за ребенком» и «отпуск по уходу за больным ребенком».

Если в первом случае права сотрудника-мужчины из МВД действительно ограничены в связи со спецификой службы. Он может претендовать на такой отпуск (вплоть до 3-летнего возраста ребенка) только в случае отсутствия возможности материнского ухода (смерть супруги, лишения ее материнских прав, длительное заболевание). Во втором случае (если ребенок действительно заболел) права сотрудника никак не ограничиваются и дисциплинарных санкций (в том числе и увольнения) к нему применяться не будет. Правда здесь необходимо будет получить специальную справку у медработника – листок о временной нетрудоспособности по уходу за ребенком.

Нефтеюганск, Служба информации

Нефтеюганск. Другие новости 22.10.19

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