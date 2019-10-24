В Югре создают еще один Центр гражданских инициатив – почти неотличимый от уже имеющегося

Власти Ханты-Мансийского автономного округа по итогам прошедшего заседания членов проектного комитета региона торжественно объявили о создании в Югре Центра инициатив. Председательствовала на заседании, где была презентована «гражданская новация» губернатор Югры Наталья Комарова.

Задачи, которые ставятся перед новой организацией, практически полностью повторяют перечень, продекларированный при создании аналогичной структуры в 2016 году. Тогда распоряжением правительства в Югре был создан Фонд «Центр гражданских и социальных инициатив». Как планировалось при создании, в нём на одной площадке должны быть собраны инструменты имущественной, образовательной, информационной, методической поддержки, которые сегодня окружное правительство предоставляет НКО. По словам губернатора, прозвучавшим на заседании правительства, центр гражданских инициатив также будет анализировать развитие рынков, отбирать лучшие социальные практики, предоставлять модели их тиражирования. Целью создания Фонда было названо развитие некоммерческого сектора в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, а также создание благоприятных условий для расширения участия негосударственных организаций в предоставлении гражданам услуг в социальной сфере. И, судя по новостной ленте, организация эта активна и функционирует.

Между тем, накануне сайт правительства округа проинформировал о создании еще одной подобной структуры: «запуск приоритетного проекта «Центр инициатив» одобрили члены проектного комитета Югры в ходе очередного заседания, состоявшегося под председательством главы региона Натальи Комаровой.

«Он призван на системной основе создать условия для участия активных граждан, региональных и федеральных институтов развития гражданского общества, социально ориентированных некоммерческих организаций в принятии решений по социально значимым вопросам, – подчеркнула важность данного проекта губернатор. – По мнению его авторов, центр должен стать площадкой для коллективной работы, дискуссионных, образовательных мероприятий, своеобразной «точкой кипения» для социально значимых инициатив».

Второй Центр инициатив также создается при поддержке правительства округа, Центр декларирует те же цели и задачи, что первая структура, и его дублирующая первую организацию сущность очевидна. Правда, на создание младшего по времени рождения Центра уже выделили 388 миллионов рублей (378 миллионов из них средства инвесторов), куратором назначили первого вице-губернатора Югры Алексея Шипилова, и открыть его обещают до конца декабря. То есть отношение к данной структуре довольно серьезное. Остается непонятным – для чего правительство создало еще одну структуру для развития гражданских и социальных инициатив, почему эти немалые силы и средства не вложили в Центр номер один, и чем же окружным властям так не угодило их первое детище.

Ханты-Мансийск, служба информации

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