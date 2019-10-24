Особенности биографии «претендента на должность» мэра Урая Тимура Закирзянова проверит прокуратура Югры

Особенности биографии наиболее вероятного кандидата от партии власти (а также от Лукойла и от администрации губернатора ХМАО) на пост главы города Урая Тимура Закирзянова проверит прокуратура автономного округа. С соответствующим заявлением в надзорное ведомство обратился депутат окружной думы Евгений Данников.

«В мой адрес поступило обращение Насибуллина Л.Ф. с просьбой провести проверку в отношении служебной и депутатской деятельности претендента на должность главы города Урая, Тимура Закирзянова. В связи с этим и руководствуясь Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03 мая 2000 года № 19-оз «О статусе депутата Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» прошу Вас, провести проверку по фактам, изложенным в обращении заявителя и в случае их подтверждения, принять соответствующие меры», – пишет Данников прокурору округа Евгению Ботвинкину. Между тем в обращении в адрес самого Данникова, в частности, сказано: «Прошу Вас помочь проверить информацию, изложенную в открытых источниках о кандидате на должность главы города Урай депутата, начальника сервисного центра «Урайэнергонефть» Западно-Сибирского регионального управления «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» Тимура Закирзянова. Далее приводятся выдержки из текстов СМИ, которые обеспокоили избирателя.

23 октября 2019 года РИА «Новый День» в статье «Власти Югры определились с кандидатом в мэры Урая: им станет выдвиженец «Лукойла» Тимур Закирзянов» написали: «Так что, по-видимому, Закирзянову подберут парочку технических соперников, и он спокойно пройдет все необходимые фильтры на пути к мэрскому креслу. Правда, поможет ли это в развитии Урая, источники агентства сильно сомневаются. «Как он себя проявит в качестве мэра? Убежден, что никак. Депутатствует уже 3 полных года. За это время не был замечен в решении ни одной сколько-нибудь значимой для города проблемы. Не проявил себя ни по одному острому вопросу, которых за это время накопилось немало. Дорожные службы уничтожены, строительная сфера в упадке, с благоустройством та же история. По социалке швах. Согласно информации управления образования города, для выполнения всех необходимых предписаний в сфере образования на сегодняшний день не хватает миллиарда рублей. И это притом, что бюджет города – это 2,6 миллиарда. Понимаете да? На заседания думы ходит через раз, с населением не встречается».

18 октября 2019 года СМИ «Правда УрФО» в статье «Оппозиция потребовала прямых выборов на фоне отставки мэра города «Лукойла» в ХМАО» написала: «Кстати, буквально накануне по Закирзянову всплыла информация, что его кандидатура, на которой настаивает «Лукойл», якобы не согласована силовиками. Якобы у его сына есть иностранное гражданство или вид на жительство. И вроде бы это может стать препятствием. Кроме этого появилась информация, что на его предприятии числится работник Прохоров Иван Николаевич, получая зарплату, но по факту свои обязанности не выполняет».

«Прошу Вас как депутата проверить через компетентные органы данную информацию и в случае нарушений принять меры. Особо прошу обратить на не исполнение Тимуром Закирзяновым своих обязанностей депутата, соответствие им требований по выборам главы города, по возможному двойному гражданству его сына и фиктивное трудоустройство Ивана Прохорова», – говорится в обращении.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 24.10.19

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