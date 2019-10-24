Сургутский экс-полицейский, обвиняемый в педофилии, заключен под стражу: опаивал, насиловал, снимал на камеру

Сургутский полицейский, ранее заработавший статус обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетней, сегодня арестован на трое суток. Поводом для такой меры пресечения стали вновь открывшиеся обстоятельства, сообщает телеканал «СургутинформТВ».

Как оказалось, несовершеннолетняя, которую мужчина, по версии следствия, изнасиловал, могла быть не единственной его жертвой. Пострадавшими признаны еще две женщины: одной из них 29 лет, другой – 21 год. По информации СКР, они приходили к обвиняемому домой. Там он, возможно, подсыпал им в воду некое психотропное вещество. После того, как девушки выпивали напиток, они теряли сознание. Злоумышленник этим пользовался, совершал действия сексуального характера. При этом снимал все происходящее на скрытую камеру.

«Он действовал один. Распространял материалы порнографического характера среди своих знакомых», – комментирует ситуацию следователь контрольно-следственного отдела СУ СК РФ по ХМАО-Югре Денис Евдокимов.

Полицейский был уволен из УВД. Сначала на время следствия по решению окружного суда он был отпущен на свободу. В настоящее время в отношении мужчины возбуждены уголовные дела по дополнительным эпизодам.

«Следственным отделом по Сургуту в отношении данного обвиняемого возбужден ряд уголовных дел о тяжких и особо тяжких преступлениях. В настоящее время обвиняемый задержан, и следствием перед судом вынесено ходатайство об избрании ему меры пресечения и заключения под стражу», – отмечает Денис Евдокимов.

Сургут, служба информации

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