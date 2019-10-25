В ответ на связь правительства Югры с ВШЭ коммунисты разразились гневной отповедью

Довольно острую и гневную реакцию со стороны югорских коммунистов вызвало сотрудничество руководства Ханты-Мансийского автономного округа и довольно известного (в том числе и скандально) российского вуза – Высшая школа экономики (ВШЭ). «Институт на конкретных территориях начинает искать новые точки опоры, чтобы развивать неолиберальную экономическую политику в России, чтобы вновь дурачить граждан», – уверен лидер регионального отделения КПРФ в Югре Алексей Савинцев.

Напомним, на этой неделе в правительстве округа сообщили, что специалисты Высшей школы экономики в октябре-ноябре этого года проведут в ХМАО социологическое исследование, направленное на оценку благоприятности условий предоставления услуг в социальной сфере. Согласно замыслу заказчиков этого мероприятия, опрос позволит проанализировать региональные особенности спроса на соцуслуги и возможности негосударственных поставщиков, выявить основные проблемы и ограничения, с которыми сталкиваются поставщики, их оценку собственного положения в части пользования инфраструктурой поддержки и финансирования, а также дальнейшие планы и возможности для взаимодействия с получателями соцуслуг.

В рамках исследования будут проведены интервью с индивидуальными предпринимателями, представителями некоммерческих организаций и предприятий, вовлеченных в оказание услуг в сфере массовой спортивной подготовки и дошкольного образования. Кроме того, к участию в опросе приглашаются потенциальные исполнители услуг в социальной сфере, имеющие опыт оказания таких услуг либо рассматривающие возможности начать оказывать данные услуги.

Результаты работы социологов из ВШЭ будут использованы для совершенствования механизмов доступа негосударственных поставщиков Югры к оказанию услуг в социальной сфере, проинформировали в окружном кабмине.

Звучит довольно безобидно, но коммунисты Югры, здесь увидели новую попытку экспансии неолиберализма в регионы страны.

«ВШЭ проповедуют экономический либерализм, но либерализма с человеческим лицом не бывает. Это «учебное заведение» поддерживали и поддерживают Егор Гайдар, Анатолий Чубайс, Герман Греф. Эти люди разрушили экономику России, обобрав людей и продвинув во власть буржуев и тех, кто и им служит. Главный постулат, который проповедуют вышеупомянутые либералы в России, на практике выглядит так: гражданские права заявительны, но не обязательны – государство прописывает эти права в законах, но не обязано отслеживать соблюдение этих прав в отношении всех граждан. Эта система работает против человека! Не без подачи «учёных из ВШЭ» произошло и увеличение пенсионного возраста. Свой вклад специалисты этого «учебного заведения» внесли и в реформы образования, здравоохранения. А проще говоря, помогли растоптать всё то, что было создано советской системой. До сих пор экономический блок в правительстве возглавляет выпускник этой школы – господин Орешкин, занимающий пост Министра экономического развития Российской Федерации. И если спросить у народа: Как вы относитесь к правительству? Большинство ответит так: Его нужно гнать в шею!»

Ханты-Мансийск, служба информации

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