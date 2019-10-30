Губернатор Югры Комарова отчитается перед депутатами 19 ноября

Глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова выступит с итоговым годовым докладом перед депутатами окружной думы на очередном заседании регионального парламента во второй декаде ноября – 19 числа.

Наталья Комарова отчитается перед парламентариями о ситуации в округе на текущий момент, о работе исполнительной власти за прошедший период и перспективах развития региона в трехлетнем среднесрочном формате. По итогам доклада, в рамках регламента, депутаты намерены озвучить наказы избирателей в адрес губернатора и кабмина, а также представить вопросы и претензии региональному руководству, – рассказали «Новому Дню» представители КПРФ.

Напомним, что репетицией грядущего губернаторского годового отчета стало заседание думы на котором народные избранники Югры довольно жестко пообщались с представителями правительства округа. Так, представители ЛДПР пытались выяснить, с чем связан крайне неблагоприятный прогноз динамики роста ВРП. «Согласно оценке министерства экономического развития РФ Югра в соответствии с прогнозом социально-экономического развития России на период до 2024 года является одним из субъектов с наихудшим прогнозом динамики роста валового регионального продукта (занимает 84 место из 85 субъектов), а некоторые из экспертов отмечают, что роста может и не быть. Какие ошибки, допущенные правительством автономного округа при создании базы устойчивого роста экономики Югры, привели к незначительному росту или его отсутствию в соответствии с прогнозом социально-экономического развития согласно оценке профильного министерства?» – поинетерсовались либерал-демократы.

Вопрос от КПРФ также был связан с экономикой региона: «Какие меры принимаются правительством автономного округа с целью диверсификации экономики Югры, какие ресурсы привлекаются для решения этой задачи и какие результаты достигнуты? В частности, какие производственные предприятия, не связанные с добычей, транспортировкой и переработкой углеводородного сырья, были созданы в Югре в 2019 году и будут созданы в ближайшие пять лет».

Справделивороссы обратились к вопросу обеспечения жителей Югры чистой водой. «Ранее из бюджета автономного округа были выделены средства на создание и реконструкцию системы водоснабжения и водоотведения в муниципальных образованиях автономного округа, однако силами муниципальных образований вопрос очистки воды и стоков не решён. В какие сроки и при помощи каких финансовых и правовых инструментов будут решены вопросы снабжения всего населения автономного округа чистой водой, а также строительства и реконструкции объектов водоотведения?».

Свой вопрос к правительству сформулировали и «единороссы», он касался модернизации первичного звена здравоохранения – тема была актуализирована президентом Путиным на совещании 2 октября. «Каково текущее состояние первичного звена здравоохранения в Югре, и какие мероприятия запланированы для его модернизации?» – такой вопрос прозвучал от представителей «Единой России».

Ханты-Мансийск, Служба информации

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