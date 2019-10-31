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Четверг, 31 октября 2019, 15:16 мск

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Из дела оппозиционера, основателя портала «Чиновник.Ру» Эдуарда Шмонина исчезли вещественные доказательства

Адвокаты Эдуарда Шмонина, основателя скандально известного портала «Чиновник.Ру», настаивают на возвращении уголовного дела в отношении их клиента из суда в прокуратуру. Свой запрос защитники Шмонина обосновали тем, что доказательства невиновности их клиента были утеряны правоохранителями.

Как сообщает ресурс «СургутинформТВ», речь о дисках, CD и DVD. В общей сложности пропали порядка 300 носителей. Напомним, в марте этого года Шмонину было предъявлено обвинение сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса, среди которых вымогательство, клевета и распространение порнографических материалов. По версии следствия, подсудимый размещал в интернете материалы с псевдоразоблачениями известных в округе чиновников и предпринимателей, а также журналистов.

«Когда мы опровергали обвинение о причастности Шмонина к тому или иному эпизоду, мы ссылались на данные диски, мы ссылались на конкретные файлы, мы ссылались на конкретные номера и папки, где они находятся. И как раз при передаче уголовного дела в суд все доказательства, которые подтверждают невиновность Шмонина, чудесным образом куда-то исчезли», – комментирует адвокат Амил Аббасов.

По официальным документам, вещественные доказательства по этому делу передавались из окружного УМВД в следственный отдел города Сургута, после чего их должны были отправить в следственное управление в Ханты-Мансийск. Исходя из заключения служебной проверки, организованной сотрудниками СК в своем ведомстве, из муниципалитета в окружную столицу указанные CD не были доставлены.

Сургут, служба информации

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