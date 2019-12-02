МВД Югры и тюменское ФСБ накрыли банду нефтеворов

Представители югорского МВД и тюменской ФСБ в ходе совместной операции задержали группу подозреваемых в хищении нефти. Об этом сообщает пресс-служба окружного УМВД.

По данным ведомства, в ходе предварительного следствия установлено, что злоумышленники, путем несанкционированного подключения к напорному нефтепроводу, расположенному в пригороде Мегиона, осуществляли откачку нефти, которую хранили неподалеку на бывшей заправочной базе грузовой техники. От места врезки до базы хранения она перегонялась посредством проложенной по земле бытовой полимерной трубы высокого давления. Похищенное закачивали в специальный транспорт и по подложным документам под видом бурового шлама транспортировали для дальнейшей реализации.

На базе разлива нефтепродуктов сотрудниками правоохранительных органов задержаны трое подозреваемых мужчин 1978, 1977 и 1987 годов рождения, осуществлявших круглосуточный процесс закачки и транспортировки углеводородного сырья. Необходимо отметить, что двое из злоумышленников ранее уже были судимы. Предварительный материальный ущерб, нанесенный нефтяной компании, составил свыше 1 миллиона рублей.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление фактического руководителя и собственника заправочной базы, а также остальных возможных фигурантов хищения.

Следователями следственного отдела ОМВД России по Мегиону возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. «б» ч.3 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Мегион, служба информации

Мегион. Другие новости 29.11.19

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