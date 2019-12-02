Общественную палату Югры проверит прокуратура

Законность формирования общественной палаты Югры проверит окружная прокуратура. Об этом «Новому Дню» рассказал депутат Тюменской областной думы (от ХМАО), глава югорского «Союза ветеранов боевых действий» Алексей Аносов.

Напомним, что общественная палата Югры шестого созыва была сформирована в ноябре этого года. Палату сформировали глава региона – 15 человек, дума округа – 15 человек. Затем эта тридцатка отобрала еще 15 общественников, которые выразили желание поработать в ОП. Между тем, по данным Алексея Аносова, у некоторых представителей общественных организаций ХМАО есть серьезные претензии к процессу формирования палаты.

Он выявил несколько нарушений регламента при формировании палаты: утвержденный кандидат не является членом заявленной организации; общественные организации, от которых утверждены кандидаты, существуют менее 3-х лет; организации, от которых представлены кандидаты, не являются общественными, некоммерческими.

«Ко мне как к депутату Тюменской областной Думы обратились «общественники». Суть письма – посыл о нарушении закона о формировании общественной палаты ХМАО-Югры 6 созыва. Хочу отметить, что среди кандидатов в члены Общественной палаты Югры есть очень авторитетные и достойные люди, также много достойных людей и среди тех, кто не проходит по критериям отбора. Но закон – есть закон, и его надо соблюдать, – написал Аносов в соцсети.

Он сообщил, что отправил обращение в прокуратуру ХМАО-Югры с просьбой провести проверку по указанным фактам и в случае выявления нарушений законодательства принять меры прокурорского реагирования. По словам Аносова, у надзорного ведомства есть месяц, чтобы подтвердить или опровергнуть подозрения общественников.

Ханты-Мансийск, служба информации

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