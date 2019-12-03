«Боимся идти даже в ванную», – семь больших собак затравили жителей коммуналки в Сургуте

Пьющий сосед и его семь больших собак, которые бродят по квартире без намордников затравили жителей коммуналки в крупнейшем городе Югры – Сургуте. Об этом сообщает ресурс Сургутинформтв.

По информации издания, жительница дома № 12 на Набережном проспекте Валентина Касаткина уже несколько лет вынуждена терпеть соседство в коммунальной квартире с мужчиной, любящим крепкие горячительные напитки. Усугубляет ситуацию тот факт, что сургутянин держит у себя 7 больших собак. Валентина живет в постоянном страхе за себя и своих близких. Животные свободно передвигаются по квартире и бывают недружелюбны к другим жильцам. Так, три года назад, со слов Касаткиной, ей даже пришлось пройти курс лечения, после того как ее покусали соседские собаки.

«Собак выгуливал и возвращался, у него всего семь собак там были без намордников. Он вел их гурьбой. Я прохожу мимо к велосипеду и тут чувствую, что мне кто-то ногу тянет. Повернулась, смотрю, на меня собаки уже лезут, две собаки в ногу вцепились», – вспоминает жительница Сургута. Как говорит женщина, сосед видел, что его собаки напали на нее, но ничего не предпринял, чтобы их отогнать. Тогда сургутянке помогли прохожие. После произошедшего собаководу пришлось заплатить штраф тысячу рублей и еще 30 тысяч он выплатил пострадавшей по решению суда. С тех пор ситуация особо не изменилась.

«Когда он выпивает дома, собаки могут открыть дверь – она очень слабая. Они могут выйти, гулять по коридору, мы не можем практически пройти даже в туалет, в ванную, потому что ждем, стучим в стену, чтобы он забрал своих собак», – поясняет женщина.

Уже неоднократно Валентина Касаткина обращалась в полицию и администрацию города с просьбой повлиять на мужчину. Но пока старания правоохранителей и чиновников на соседа не действуют. Собак он по-прежнему выгуливает без намордников

Сургут, служба информации

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