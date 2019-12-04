«У нас, что других проблем нет?!» – в Югре с негодованием восприняли затею властей, выступивших организатором лингвистической конференции в Париже

В столице Франции сегодня стартует международная конференция «Языковые технологии для всех (LT4All). В работе форума, которому предстоит рассмотреть эволюцию условий языкового разнообразия и многоязычия, примут участие более 400 человек – общественные деятели, политики, дипломаты, исследователи языковых технологий, этнолингвисты, социолингвисты, этнополитологи, этносоциологи, культурные антропологи, философы, эксперты в области формирования и анализа национальной и международной языковой политики, представители IT-отрасли, учреждений сферы образования, науки, культуры, коммуникации и информации.

Основными организаторами выступили правительство Ханты-Мансийского автономного округа совместно с Российским комитетом программы ЮНЕСКО «Информация для всех» и межрегиональным центром библиотечного сотрудничества в партнерстве с секретариатом ЮНЕСКО и Европейской ассоциацией языковых ресурсов ELRA. С приветственной речью к участникам обратится губернатор автономного округа Наталья Комарова.

При этом в самой Югре мало кто слышал о масштабном международном мероприятии (хотя информация и была размещена на сайте окружного кабмина). А уж то, что регион стал одним из организаторов парижского форума, и вовсе встретило недоумение, в том числе и в рядах югорского депутатского корпуса. Многие первый раз услышали о конференции от корреспондента «Нового Дня». Так что информации о том – в чем заключаются организационные функции Югры во всей этой истории и сколько бюджетных средств потратили на парижское мероприятие, у парламентариев нет.

Как сообщил агентству представитель бюджетного комитета думы округа Виктор Сысун, вопросы финансирования организации конференции в Париже на заседаниях комитета не обсуждались. Другой народный избранник подчеркнул, что региональных законодателей о форуме во Франции никто не предупреждал, и в поездку не приглашал.

Между тем, недопонимание инициатива югорских властей встретила и на уровне местных муниципий. Так депутат поселения Леуши (Кондинский район) Леонард Насибуллин отметил, что деньги которые, вероятно, потратил регион на международную лингвистику, могли бы найти в Югре лучшее применение.

«Понятно, что деньги огромные. Там только организация такой командировки –это миллионы. А у нас в отдельных ДК по району из досугового оборудования даже микрофонов нет. Этих денег хватило бы, чтобы обеспечить оборудованием все ДК Кондинского района. Это если говорить о гуманитарном направлении – в Париже ведь проходит гуманитарное мероприятие. Экономической отдачи для Югры от него не будет никакого.

Это чисто пиар Комаровой, это нереально, я, честно говоря, в шоке. И все это на планетарном уровне за счет наших налогов. Понятно было бы, если организовать такую конференцию в Ханты-Мансийске или Сургуте. Это было бы в какой-то степени продвижение региона. А тут мы получаем только продвижение губернатора лично», – подчеркнул Насибуллин.

Остается лишь добавить, что по данным агентства, часть депутатов от оппозиционных фракций в думе Югры в настоящее время обсуждает возможность инициировать проверку финансирования организации конференции во Франции. Парламентарии все-таки намерены выяснить – сколько потратила окружная казна, чтобы руководство региона скаталось в Париж.

Ханты-Мансийск, Париж, служба информации

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