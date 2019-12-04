Смертельное ДТП на трассе Нижневартовск – Радужный: трое погибших

Смертельное ДТП случилось этой ночью в Югре: На трассе Нижневартовск – Радужный столкнулись два автомобился и три человека погибли.

Как сообщает пресс-служба окружного МВД, авария произошла в Нижневартовском районе в 4 часа на 26-м км автодороги Нижневартовск – Радужный. Между собой столкнулись «Мазда» под управлением молодого человека 1995 года рождения и «Вольво» под управлением мужчины 1978 года рождения.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и два пассажира «Мазды» от полученных травм скончались на месте, личности пассажиров устанавливаются.

Всего же за прошедшие сутки на территории округа было зарегистрировано 7 аварий, в которых 3 человека погибли и 6 получили травмы.

Нижневартовск, служба информации

Нижневартовск. Другие новости 04.12.19

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