Ханты и манси Югры игнорируют вакцинацию, а для победы над гриппом и ОРВИ приносят жертвы добрым духам

Представители коренных малочисленных народов севера (КМНС) в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа уклоняются от вакцинации. Ханты и манси не доверяют современным методам профилактики ОРВИ и гриппа и предпочитают просить о здоровье добрых духов.

Как сообщает ресурс Сургутинформтв, до завершения вакцинации в районе осталось две недели и процесс идет планово. Правда, представители коренных народов прививочную кампанию фактически игнорируют, а чтобы добрые духи помогли им избежать болезней, в стойбищах даже приносят жертвы.

«С аборигенами, конечно, гораздо все тяжелее и сложнее. У нас, как правило, очень низкий процент вакцинации именно ханты и манси, потому что они не доверяют всем нашим медицинским разработкам. Они стараются избегать наших медицинских мероприятий», – пояснила начальник службы по реализации отдельных полномочий в сфере здравоохранения администрации Сургутского района Ольга Мосалева.

Как привлечь к вакцинации уклонистов, пока не могут решить никакие консилиумы. Напомним, что в Сургутском районе проживает около 3000 тысяч представителей коренных малочисленных народов севера (Ханты, ненцы и манси) при общей численности населения в 124 тысячи 550.

В целом же, по данным местных врачей, вакцинацию прошли почти половина жителей поселков, что соответствует планам. Ни одного случая заболевания гриппом в этом сезоне пока не зафиксировано. А уровень заболеваемости ОРВИ ниже эпидемиологического порога на 38%.

«Прививочная кампания по вакцинации против гриппа проходит у нас довольно-таки хорошо, мы практически завершили ее на 95%, трудностей у нас не возникает. Если проследить динамику прошлого, позапрошлого и этого года, она меняется только в положительную сторону – максимальный охват, максимальная доступность, созданы все условия», – сказала заведующая терапевтическим отделением БУ ХМАО-Югры «Сургутская районная поликлиника» Кадрия Аджикурманова.

Сургут, служба информации

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