На месте пожарища в Сургуте нашли тело еще одного погибшего

На месте пожарища в поселке Дорожный города Сургута нашли тело еще одного погибшего в огне. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Югре. Как сообщалось ранее, 25 ноября в результате пожара в деревянном двухэтажном доме в поселке Дорожный погибли мужчина и женщина. Тело еще одного мужчины, проживавшего в данном доме, обнаружено сегодня в ходе разбора завалов и проведения на месте происшествия поисковых мероприятий. Личность погибшего установлена.

По данным ведомства, проверка по факту пожара Следственным отделом по городу Сургут продолжается. В качестве предварительных версий возникновения пожара рассматриваются неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации электрооборудования, в том числе – перегрузка электросети. Для установления причины пожара проводится пожарно-техническая экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Сургут, служба информации

Сургут. Другие новости 05.12.19

Ханты и манси Югры игнорируют вакцинацию, а для победы над гриппом и ОРВИ приносят жертвы добрым духам. / Не договорились: активисты «Сургута для детей» готовят масштабную голодовку. / Смертельное ДТП на трассе Нижневартовск – Радужный: трое погибших. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»