На трассе Тюмень – Ханты-Мансийск столкнулись 6 автомашин: водитель «Газели» сгорел, ранены четыре человека

Очередное трагическое ДТП произошло сегодня на одной из югорских трасс. В результате аварии есть погибший и раненые. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе УМВД по Югре, около 14 часов на 621 км автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск (Нефтеюганский район) случилось дорожно-транспортное происшествие с участием шести автомобилей. По предварительным данным, столкнулись 3 грузовых транспортных средства, а также «Хендай Солярис», «Газель» и автомашина для перевозки рабочих-вахтовиков, так называемая «вахтовка» (марка машины уточняется).

В результате ДТП «Газель» загорелась, ее водитель погиб на месте происшествия. Еще четверо человек получили травмы. На месте аварии работают наряды ГИБДД, следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. В настоящее время движение транспортных средств на данном участке автодороги перекрыто.

Нефтеюганск, служба информации

Нефтеюганск. Другие новости 05.12.19

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