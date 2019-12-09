Правоохранители Югры поймали более 330 чиновников на мздоимстве

В текущем 2019 году правоохранители Ханты-Мансийского автономного округа привлекли к ответственности более 330 должностных лиц Югры. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

По данным ведомства, в этом году по результатам проверок выявлено свыше 1,5 тысяч нарушений антикоррупционного законодательства. За нарушения, влекущие административную ответственность, наказано 64 чиновника, с которых взысканы штрафы в размере 5,3 миллиона рублей. В основном это работодатели, нарушившие порядок приема на работу бывших государственных и муниципальных служащих.

В связи с утратой доверия было уволено 5 чиновников, которые не сообщили о склонении их к коррупции и не приняли мер к урегулированию конфликта интересов. По материалам надзорных мероприятий возбуждено 47 уголовных дел, предъявлено 40 исков о взыскании с коррупционеров 16,2 миллиона рублей. Идут обращения в суды с ходатайствами об аресте имущества юридических лиц, в интересах которых совершались акты коррупции. Судами наложены аресты на имущество и счета этих юрлиц на общую сумму 3 миллиона рублей.

В прокуратуре отметили, что в этом году было выявлено 350 криминальных действий коррупционной направленности, 74 из которых совершены в крупном и особо крупном размерах. Задокументировано 163 преступления о взяточничестве.

На сегодняшний день наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму более 190 миллионов рублей. Ущерб в размере свыше 94 миллиона рублей был возмещен до направления уголовных дел в суд.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 07.12.19

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