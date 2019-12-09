Последнее заседание думы Югры должно пройти в «конструктивной обстановке», хотя «есть вопросы»

В югорской столице завтра пройдет последнее в этом году, 35-е по счету, заседание парламента автономного округа. Как сообщил «Новому Дню» зампредседателя бюджетного комитета думы Виктор Сысун, конфликтных тем в завтрашней повестке (32 пункта) не заложено, хотя и есть некоторые вопросы по линии финансовой политики.

В частности, речь идет о законопроекте «О регулировании отдельных вопросов в сфере реализации региональных инвестиционных проектов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». По словам Виктора Сысуна, проблема здесь в том, что за отбор инвестпроектов в округе и за выделение определенных налоговых преференций и льгот инвесторам отвечает одна и та же структура – Фонд развития Югры. Парламентарий предположил, что в данной системе, возможно, закладывается опасность некой аффилированности между фондом и потенциальными инвесторами.

Второй спорный момент касается объединения субвенций для муниципий по линии образования. Законодатель сообщил, что раньше субвенции шли по нескольким целевым направлениям, теперь же предполагается объединить эти субвенции в единый поток и предоставить право муниципалитетам перераспределять эти средства по собственному усмотрению. С точки зрения Виктора Сысуна, данная новация может привести к некоторому перекосу в выполнении нормативов по тем или иным видам деятельности в сфере муниципального образования.

В целом же от последнего в этом году заседания думы депутат ожидает работы в «конструктивной обстановке» и отмечает, что, согласно сложившейся практике, впервые в году новом парламент округа соберется в конце января – начале февраля.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 09.12.19

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