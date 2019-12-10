Предпринимательницу поймали на миллионных махинациях с виртуальной рыбой

Коммерсантку из Ханты-Мансийска поймали на мошенничестве с так называемыми рыбными субсидиями. За год деятельности бизнес-леди успела нанести местному бюджету ущерб в несколько миллионов рублей.

По закону, в Югре на уровне муниципальных образований из окружной казны выплачиваются безвозвратные субсидии предпринимателям, которые занимаются добычей, переработкой и реализацией рыбной продукции. Этим и решила воспользоваться директор фирмы из Ханты-Мансийска.

По данным пресс-службы уральского следственного управления на транспорте СКР, в течение года (с 2017-го по 2018-й), женщина ежемесячно предоставляла в администрацию Ханты-Мансийского района завышенные сведения о продаже рыбы, которую по факту никому не продавала. Таким образом она получала из бюджета безвозвратные субсидии на виртуальную рыбу, и наполучала более 3 миллионов рублей. Деньги предпринимательница использовала на личные нужды.

В процессе следствия правоохранители на территории трех регионов страны провели серию экспертиз, выемки документов и прочее. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением по югорской рыботорговке направлено в суд. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 09.12.19

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