Итоговое заседание думы Югры обернулось громким демаршем КПРФ и обличительной речью в адрес «единороссов»

Последнее в этом году заседание думы Югры завершилось практически скандалом. Члены фракции КПРФ в окружном парламенте выступили с серией громких политических заявлений.

Напомним, что ранее представители других оппозиционных фракций в думе (ЛДПР и СР) были настроены довольно миролюбиво, вместе с тем коммунисты неофициально анонсировали некий «предновогодний сюрприз», который они готовят коллегам и региональной исполнительной власти. Причем, подготовили коммунисты свой демарш тактически грамотно. «Обычно говорят, выступайте в начале заседания, перед рассмотрением основной повестки. Но мы это уже проходили, в начале зал нередко полупустой. Так что подошли, внесли дополнительный последний пункт повестки – о политическом заявлении фракции и завершили повестку таким образом», – отмечают в региональном отделении.

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«Предновогодний сюрприз» перед югорскими законодателями озвучил глава фракции КПРФ в думе округа Алексей Савинцев. Он напомним коллегам о медийной атаке на главу поселка Агириш (Советский район Югры) коммунистку Галину Крицину. В отдельных СМИ появилась информация о том что Крицина сотоварищи похищали и незаконно удерживали граждан в связи с большой личной неприязнью, которую «похитители» к своим «жертвам» испытывали.

«В ходе следственных действий выяснилось, что все это ложь, клевета и провокация. И всем этим управляют люди из «Единой России». Они же влияют на создание статей и фильмов. Доказательство у меня в руках, в документах Следственного комитета», – заявил Савинцев.

Затем он перешел к самой актуальной в последнее время для КПРФ теме – «мы все Грудинин». Депутат вновь подчеркнул, что все претензии правоохранителей к директору Совхоза имени Ленина Павлу Грудинину – это не более чем политическое давление на видного коммуниста и, по видимому, зависть к его успехам. Причем здесь Савинцев простроил свою аргументацию на сравнении с ситуацией в Югре.

«Совхоз им. Ленина не имеет нефти и газа, но он на свои средства построил лучшую школу в Европе. К сожалению, в Югре такой нет», – начал свою то ли защиту Грудинина, то ли атаку на региональное руководство Алексей Савинцев.

«Ну это еще надо посмотреть», – попытался вклиниться в выступление коммуниста спикер парламента Борис Хохряков.

Но глава думской фракции проигнорировал «выкрики с мест» и продолжил: «Совхоз Ленина не имеет нефти и газа, но все дети в этой школе 2 раза получают бесплатное питание. В Югре такого нет. В совхозе им. Ленина нет нефти и газа, но все работники совхоза имеют собственные квартиры. В Югре квартирный вопрос самый острый, и он до сих пор не решён. В совхозе им. Ленина нет нефти и газа, но средняя заработная плата рабочих более 70-ти тысяч рублей. В Югре средняя зарплата примерна та же, но вместе с олигархами и топ-менеджерами. В совхозе нет нефти и газа, но есть собственная бесплатная больница, и очередей там нет».

«Коммунизм во всей стране не удалось построить, а в совхозе видимо удалось», – то ли с грустью, то ли с иронией прокомментировал спич представителя КПРФ Борис Хохряков.

Ханты-Мансийск, служба информации

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