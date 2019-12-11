Сотрудники ФСБ и МВД поймали полицейского из Югры на попытке сбыта наркотиков

В крупнейшем городе Югры – Сургуте сотрудники регионального управления ФСБ по Тюменской области и оперативно-розыскной части собственной безопасности управления МВД по ХМАО провели спецоперацию по итогам которой задержали местного правоохранителя, который пока еще числится в отделе по контролю за оборотом наркотиков городского УМВД Сургута. Задержанный подозревается в покушении на сбыт наркотиков, – сообщает пресс-служба окружного СУ СКР. По версии следствия, подозреваемый намеревался сбыть неопределенному кругу лиц на территории города Сургута наркотическое средство, массой не менее 1,58 грамма. По некоторым данным речь идет о гашише. Наркотики изъяты, подозреваемый задержан, с его участием проводятся следственные действия.

Между тем, по данным отдела информации и общественных связей УМВД России по Югре, по итогам проверки предполагаемый наркоторговец будет уволен из полиции. Кроме того, планируется, что к дисциплинарной ответственности будут привлечены и его непосредственные руководители. Задержанному вменяется ч. 3 ст. 30 п. «б» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотиков, совершенное с использованием своего служебного положения). Решается вопрос об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу.

Сургут, служба информации

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