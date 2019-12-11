Вновь смертельное ДТП с большегрузами в Нефтеюганском районе: погиб водитель

Очередное смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием большегрузов случилось сегодня утром в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа. Водитель одного из грузовиков погиб.

Как сообщает пресс-служба окружного УМВД, на 667-м километре автодороги Тюмень – Тобольск – Ханты – Мансийск около 9 часов 30 минут столкнулись два грузовых автомобиля: «Хино» и «Даф». Водитель «Даф» не учел метеорологические и дорожные условия, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Хино».

Водитель «Хино» от полученных травм скончался, водитель «Дафа» получил травмы. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливают причины и обстоятельства произошедшего, а также личности погибшего и пострадавшего.

Стоит отметить, что в Нефтеюганском районе Югры регулярно происходят трагические аварии с участием грузовиков. Так, менее недели назад на 621-м км автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск произошла авария с участием шести автомобилей. На трассе столкнулись три грузовых автомобиля, а также «Хендай Солярис», «газель» и автомашина для перевозки рабочих, так называемая «вахтовка».

В результате ДТП «газель» загорелась, ее водитель погиб на месте происшествия. Еще четверо получили травмы.

Нефтеюганск, служба информации

Нефтеюганск. Другие новости 11.12.19

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