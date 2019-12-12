В Югре в колонии зарезали заключенного

В Югре расследуется уголовное дело о смерти заключенного в ЛИУ-17. Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе СУ СКР по Ханты-Манскийскому автономному округу – Югре, труп 41-летнего мужчины со следами насильственной смерти был обнаружен в одном из помещений колонии. По предварительным данным, смерть произошла от ножевого ранения в область груди.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Для установления причастных к преступлению допрашиваются работники исправительного учреждения и лица, отбывающие наказание. В рамках расследования будут проведены генетическая и медико-криминалистическая экспертизы. Следствием проверяются все версии произошедшего.

«В ходе расследования также будет дана правовая оценка действиям либо бездействию должностных лиц исправительного учреждения, ответственных за осуществление контроля в отношении осужденных и за обеспечение их безопасности», – отметили в пресс-службе СУ СКР gо Ханты-Манскийскому автономному округу – Югре.

Сургут, Елена Васильева

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