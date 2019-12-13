В югорском садике «Страна чудес» жертвами сальмонеллы стали десятки малышей: к делу подключились прокуратура и СК

В детском садике Ханты-Мансийска «Страна чудес» ЧП – десятки малышей заболели сальмонеллезом. Об этом агентству сообщили в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, в детском саду заболели 27 ребят. Трое госпитализированы. «Остальные ребята лечатся амбулаторно. Это решение медиков и родителей, очевидно, состояние детей позволяет обойтись без госпитализации», – говорят в пресс-службе.

К прокурорской проверке по факту данного ЧП привлечены специалисты в сфере эпидемиологии, здравоохранения и образования. Правоохранители и эпидемиологи проверят соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания, профилактике групповых заболеваний, определена степень ответственности виновных лиц.

Между тем в окружном СУ СКР согласны, что трое детей госпитализированы, но здесь сообщают, что жертвами вспышки острой кишечной инфекции, возможно, стали более 60 ребят. В СК к проверке привлекли специалистов Роспотребнадзора, Проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 12.12.19

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