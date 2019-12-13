С наступающим! Вместо праздничного платья жительница Югры получила 3 пакета с песком

В очередной раз интернет-мошенникам удалось обмануть доверчивого клиента. Сумма, которую удалось выманить преступникам у жертвы, не так велика, но испортить предпраздничное настроение жительнице Белоярского района им удалось.

Как сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО-Югре, накануне в районную полицию обратилась 54-летняя местная жительница, которая рассказала, что хотела приобрести красивое платье на новогодние праздники. В соцсети «Одноклассники» увидела рекламу с подходящим товаром и по заманчивой цене, перешла по ссылке и заполнила анкету со своими личными данными.

Вскоре женщине перезвонила девушка, которая представилась менеджером магазина «Стильная одежда» и предложила оформить заказ на покупку платья и костюма стоимостью 4 570 рублей, на что заявительница согласилась. Через неделю на мобильный телефон женщины поступило СМС-сообщение от InterLine с текстом: «Заберите на почте Ваш заказ. Внутри Вас ждет подарок!».

На почте югорчанка оплатила товар и доставку в соответствии с тарифами, общая сумма составила почти 4 700 рублей. Покупательницу насторожило, что посылка оказалась слишком тяжелой. Раскрыв ее прямо в почтовом отделении, она обнаружила внутри «подарок» – три полимерных пакета с песком. Одежды в посылке не было. Обманутая гражданка сразу же обратилась в полицию.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 13.12.19

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