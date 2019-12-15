Коммунисты Югры провели окружной пленум и серию одиночных пикетов в Ханты-Мансийске

Коммунисты Ханты-Мансийского автономного округа провели региональный итоговый годовой пленум, а также серию одиночных пикетов в столице Югры. Как рассказали «Новому Дню» в региональном отделении партии, на пленуме «левые» обсудили информационную составляющую в грядущих электоральных битвах.

«Очевидно, что будущие кампании – это будут кампании с активным использованием искусственного интеллекта, таргетированной рекламы и так далее. Мы готовимся к такому формату выборов», – говорят в партии. Грядущий 2020 год здесь воспринимают как репетицию к госдумской кампании 2021 года: «В 20 году в регионе пройдет целая серия выборов муниципальных депутатов – это и Белоряский район, и Покачи, и Радужный, и Мегион, и, конечно, Советский – форт-пост КПРФ в Югре. Здесь из 100 муниципальных депутатов – 20 представители КПРФ. Это будет поле битвы и для нас, и для власти, мы уступать не намерены».

Между тем, пикетная повестка у коммунистов Югры для последнего времени была вполне традиционна. Практически все руководители местных отделений партии прибыли в Ханты-Мансийск и встали в центре города с плакатами в защиту директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина, недавно отправленного в отставку с поста губернатора Иркутской области Сергей Левченко и главы поселка Агириш Галины Крициной. Коммунисты обещают, что пока существует давление власти на «левых», акция в поддержку товарищей будет бессрочной.

Пикеты КПРФ в Ханты-Мансийске

Ханты-Мансийск, служба информации

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