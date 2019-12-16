За осквернение мемориала славы житель Сургута проведет полтора года в колонии

Житель Сургута проведет ближайшие полтора года в колонии-поселении. Таким образом он ответит за осквернение мемориала славы, которое он совершил, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщает пресс-служба окружной прокуратуры, следствием было установлено, что для начала пьяный сургутянин зачем-то решил вырубить 10 елок, растущих у площадки. Затем он потащил эти ели к газовой горелке Вечного огня, по дороге прихватив венок, посвященный воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. Венок и части елей он сжег в этой горелке.

Гражданин был задержан и признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.«б» ч.2 ст.244, ч.3 ст.260 УК РФ «Осквернение мест, предназначенных для церемоний в связи с поминовением умерших, а также незаконная рубка лесных насаждений». Сургутский городской суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении.

Сургут, служба информации

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