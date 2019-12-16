Граждан Азербайджана будут судить за организацию подпольного игорного бизнеса в Югре

В крупнейшем городе Югры – Сургуте перед судом предстанут два гражданина Республики Азербайджан за организацию незаконного игорного бизнеса. Еще один их соотечественник, который также причастен к преступлению, сейчас находится в бегах и объявлен в розыск.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Югре, обвиняемые организовали и проводили на территории Сургута и Лангепаса азартные игры с использованием игровых автоматов под видом платежных терминалов, которые размещались в магазинах и кафе, находящихся в собственности уроженцев Азербайджана. По данным следствия, от незаконной деятельности обвиняемые получили доход в размере около 2 миллионов рублей.

Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171.2 УК РФ «Организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», совершенные группой лиц по предварительному сговору и сопряженные с извлечением дохода в крупном размере». Санкция по данной статье предусматривает до 4 лет лишения свободы. Материалы дела переданы в суд.

Сургут, служба информации

Сургут. Другие новости 16.12.19

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