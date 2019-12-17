В Югре поймали браконьера из Узбекистана: преступник незаконно выловил из Оби 325 рыб разных пород

В Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа неподалеку от поселка Поснокорт правоохранители задержали гражданина Узбекистана, который занимался браконьерством на протоке Ендырская реки Оби.

По данным пресс-службы окружной прокуратуры, всего браконьер незаконно выловил 325 особей рыбы разных пород. Таким образом, водным запасам Российской Федерации был причинен материальный ущерб в размере более 300 тысяч рублей. По итогам расследования он был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пункта «а» части 1 статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча водных биоресурсов, совершенная с причинением крупного ущерба».

Ущерб государству браконьер возместил в полном объеме. Кроме того, преступника оштрафовали, правда, всего на 10 тысяч рублей.

Поснокорт, служба информации

Поснокорт. Другие новости 16.12.19

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