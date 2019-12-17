Жительницу Сургута, у которой на балконе нашли чемодан с трупом, задержали по подозрению в убийстве

Жительницу Сургута, у которой накануне на балконе ее квартиры обнаружили чемодан с трупом мужчины, задержали по подозрению в убийстве. По данным правоохранителей, женщина накануне сама позвонила в полицию и сообщила о том, что на своем балконе нашла чемодан с телом мужчины. По прибытии правоохранителей на место информация подтвердилась. На теле убитого было обнаружено 19 ножевых ранений.

По предварительным данным, смерть наступила несколько дней назад. Хозяйка квартиры и ее сожитель уверяли, что не знают, как страшная находка оказалась на балконе. Между тем, выяснилось, что убитый был их знакомым, он даже некоторое время проживал в этой квартире и вместе с хозяйкой и ее сожителем вместе злоупотребляли спиртными напитками. Заверения пары о своей непричастности к убийству знакомого не убедили правоохранителей. Женщина задержана, в окружном СУ СКР возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Сургут, служба информации

Сургут. Другие новости 17.12.19

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