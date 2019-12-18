За незаконную ловлю пеляди на Хулге браконьеру грозит 2 года колонии

За браконьерство на реке Хулге Березовского района Югры местному рыбаку грозит реальный срок лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

По данным ведомства, следствие установило, что в сентябре 2019 года обвиняемый, находясь на реке Хулге, при помощи моторной лодки с использованием запрещенной рыболовецкой сети осуществил незаконный вылов 55 особей сырка (пеляди), это рыба из семейства сиговых. По итогам расследования было возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «б», «в» части 1 статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча водных биологических ресурсов, совершенная с применением самоходного транспортного плавающего средства в местах нереста рыбы, в крупном размере».

В результате действий злоумышленника рыбным запасам Российской Федерации причинен ущерб в размере свыше 100 тысяч рублей. Ущерб браконьер возместил, тем не менее, уголовное дело направлено в суд. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 2 лет.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 17.12.19

ФАС России отказалась выполнять распоряжение президента Путина по снижению тарифов в Кургане. / В полпредстве рассказали, как силовики спускают уголовные дела о коррупции на тормозах. / Соцопрос: каждый шестой уралец сталкивается с коррупцией. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»